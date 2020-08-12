Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldı
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Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldı

Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldı "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programına öncesi Okçular Vakfı heyeti Bilecik'i ziyaret etti Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N.

12.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:26

Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldı

"Anadolu'nun Fethi 1071" anma programına öncesi Okçular Vakfı heyeti Bilecik'i ziyaret etti

BİLECİK - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldılar.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı, bugün Bilecik'in Söğüt ilçesinde olacak. Etkinlik öncesi Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve 1071 Malazgirt filminin oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun Bilecik'i ziyaret ettiler.

Konuk heyet üyeleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile birlikte Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Alan sorumlusu Ertuğrul Gündüz heyete Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini hakkında bilgi verdi. Ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi geldi. Burada Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün karşıladığı Bilal Erdoğan basın mensupları ile kahvaltı etti. Ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan 1071 Malazgirt filminin oyuncu Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesinde dua etti. Ardından heyet üyeleri, yerleşke içinde Osman Gazi'nin eşi olan Rabi'a Bala Hatun ve Şeyh Edebali'nin eşinin türbesini de ziyaret etti ve Osmanlı devri Türk mimari sanatının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan Orhan Gazi'nin, 1332 yılında kendi adına yaptırdığı tarihi camide namaz kıldı.

Heyet Bilecik ziyaretleri ardından "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programına ilişkin basın toplantısı için Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesi geçtiler.

Bilal Erdoğan, Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti, tarihi camide namaz kıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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