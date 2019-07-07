Bilal Erdoğan: "Allah korusun cinsel sapıklıkları özendirmeye çalışan bir zihniyet var"

-Çağıran Baba Anma Etkinlikleri

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Giresun'un Alucra ilçesinde her yıl düzenlenen 'Çağırgan Babayı Anma' etkinliklerine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, LGBTI+ savunucuları tarafından kabul edilen 24-30 Haziran 'Onur Haftası'na değinerek, "Öyle bir ahir zamanda yaşıyoruz ki çocuğuna hiç bir şey yapmazsan Allah korusun nereye gideceği belli değil, neyin tesirinde kalacağı belli değil hangi madde bağımlısı olacak, içki düşkünü olacak, batı özentisi olacak belli değil. Allah korusun şimdi birde cinsel sapıklıkları özendirmeye çalışanlar bir zihniyet var, normalleştirmeye çalışan bir zihniyet var" dedi.

'Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsın' diyenlerin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunu dersek ne olur? Nefsi emarenin kulu kölesi oluruz, şeytanın esiri oluruz ama bu topraklarda insanları ikna ile sevgiyle, muhabbetle bir Allah yoluna koyan ecdadımızın bu işi nasıl yaptığını bilsek, çoluğumuza çocuğumuza bunu aktara bilsek o zaman insanlar güzel şeyleri güzellikle güle isteye yaparlar, namazını severek kılar, orucunu severek tutar. Peygamber efendimizin hayatını kendine0 örnek almaya çalışır işte bu insanlar bunu yapmaya çalışmışlar işte bu insanlar bunu yapmaya çalışmışlar, bu insanların elinden kimse zarar görmemiş, bu insanlar doğaya tabiata zarar vermemişler şimdi bırakın insanlar ne yaparsa yapsın diyenlerin elinde çevre kirliliği var mı? Var, şehirlerimiz yaşanmaz hale geliyor mu? Geliyor gençler madde bağımlılığı ile bir sürü muzır etkenin etkisin altında hayatları mahvoluyor, aile kurumu erozyona uğruyor. Aile olmazsa ne kalır? İnanç kalmaz, kültür kalmaz gavur ülkelerden biri haline geliriz. Bırakın insanlar ne yapıyorsa yapsınlar olmaz, biz böyle insanları başıboş bırakamayız çünkü Allah bizi başıboş olalım diye değil kul olalım diye yaratmış" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yöre Halkı tarafından 'Çağırgan Baba' olarak bilinen Seyyid Mahmud Çağırgan Veli'ye Yavuz Sultan Selim tarafından vakfedilen Alucra'nın Boyluca Köyünde buluna türbesi, külliyesi ve evi ziyaret edilerek dualarla anıldı.

Çağırgan Baba Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlara ise Köy dernekleri tarafından Hakikat Kitabevi tarafından hazırlanan kitaplar da hediye edildi.

Kaynak: İHA