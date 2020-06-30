Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yaz tatilini Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bodrum'da açtı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapan Alkan, bikinisiyle kayaların üzerine yatarak poz verdi.

Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın eğitimi için yurt dışında yaşayan kızları Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Türkiye'ye geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan, sevgilisiyle de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

BİKİNİSİYLE KAYALIKLARA UZANDI