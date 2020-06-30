Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
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Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, yaz tatilini Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bodrum'da açtı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk dolu paylaşımlar yapan Alkan, bikinisiyle kayaların üzerine yatarak poz verdi.

30.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:47

Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın eğitimi için yurt dışında yaşayan kızları Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Türkiye'ye geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan, sevgilisiyle de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

BİKİNİSİYLE KAYALIKLARA UZANDI

Eğitiminin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Alkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'dan Fethiye'ye geçti. Dün sevgilisi ile mağarada çekilen fotoğrafın "Mağara adam" notunu düşen Alkan, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Alkan, bikinisiyle kayalıklara yatarak poz verdi. Zeynep Alkan'ın cesur pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
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