Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı
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Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl kızı Roza'ya bikinili pozları yüzünden sosyal medya hesabını kapattıran Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın programında modern baba çıkışında bulundu. Sabah, "Batı'ya göre modern babayım. Kızım Kordon'da şort giyebilir, Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem" dedi.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki 'Dur Bir Dinle' programına konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sabah'ın sözleri, geçtiğimiz yıl kızına bikinili pozları yüzünden sosyal medya hesabını kapattırmasını hatırlattı.

"MİNİ ŞORTU MARDİN'DE, URFA'DA GİYDİRMEM"

Çağlayan'ın "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna Sabah, "Batı'ya göre modern babayım. Kızım Kordon'da şort giyebilir, Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem" şeklinde yanıt verdi. Kendisine baktığını ve 30 yıldır anti-aging uyguladığını kaydeden 69 yaşındaki Sabah, "İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim."

"BÜLENT HANIM KISKANIYORDU BENİ"

Kariyerine ilişkin de konuşan Coşkun Sabah, geçmişte Bülent Ersoy'un kendisini kıskandığını dile getirerek, "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu'nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy'un ricasıydı. Bana sahnede kumpas kurdu, udumu alıp çıktım. O gün şarkıcı olmaya karar verdim." diye konuştu.

Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı
Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı
Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı
Bikinili pozları yüzünden kızına hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan 'modern baba' çıkışı
Damla Çelikli
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