Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor

Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

51 yaşındaki sevilen oyuncu Asuman Dabak, sıcakların iyice kendini hissettirmesiyle soluğu Çeşme'de aldı. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan oyuncunun bikinili pozları da kısa sürede gündem oldu.

10 yıl önce rol aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'de yayınlanacak yeni bölümlerinde rol alacağını açıklayan Asuman Dabak, İstanbul'daki çekimleri tamamlandıktan sonra Çeşme'ye geri döndü. Oyuncu tatilde çektirdiği pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, bikinili görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki oyuncunun pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları "Gençlere taş çıkarıyorsun" ve "51 yaşında bu fiziği nasıl koruyorsun" yorumları yaptı.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran başarılı oyuncu, yeni sezonda çekimleri Marmaris'te yapılacak olan bir dizi ile ekrana geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte Asuman Dabak'ın tatilinden kareler...

Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in paylaşım başına kazandığı para ortaya çıktı
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in paylaşım başına kazandığı para ortaya çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bikinili görüntülenen Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:49:58. #1.16#

title