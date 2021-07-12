Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı mı?

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Bige Önal ile Aras Bulut İynemli ayrıldı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Rol aldıkları yapımlarla dikkatleri üzerine çeken çift hakkında araştırılan soruları sizler için derledik.

BİGE ÖNAL İLE ARAS BULUT İYNEMLİ AYRILDI MI?

Çukur dizisinin sevilen oyuncularından olan Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır birlikte olduğu Bige Önal, ayrılma kararı aldı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı. Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal Doğum Tarihi: 01.02.1990

Bige Önal Kaç Yaşında: 30

Bige Önal Boyu: 1.69 m

Bige Önal Kilosu: 52 kg

Bige Önal Burcu: Kova

Bige Önal Göz Rengi: Mavi

Bige Önal Eğitim: Bilgi Üniversitesi İletişim fakültesi Sinama TV Bölümü

Bige Önal Doğum Yeri: İstanbul

Bige Önal

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşanmıştır.

Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer'in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı'nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.

2014 yılında başrolündeAyça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.

2015 yılında Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in üstlendiği "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Hazal Kaya(Maral), Aras Bulut İynemli (Sarp), Ceyda Düvenci (Deniz), Fırat Altunmeşe(Oytun) rol alırken Bige Önal da Alara karakterini canlandırmıştır.

Bige ÖnalFilmleri ve Dizileri:

2015 - Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

2011 - Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİ

Dizi

2009 Arka Sokaklar Şeref Konuk oyuncu Kanal D

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Mete Akarsu Yardımcı oyuncu Kanal D

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Bayezid Yardımcı oyuncu Star TV

2015 Maral: En Güzel Hikayem Sarp Altan Başrol oyuncusu TV8

2016-2017 İçerde Umut Yılmaz/ Mert Karadağ Başrol oyuncusu Show TV

2017-günümüz Çukur Yamaç Koçovalı Başrol oyuncusu Show TV

2019 Çarpışma Yamaç Koçovalı Konuk oyuncu Show TV

Sinema

2013 Mahmut ile Meryem Mahmut Başrol oyuncusu

2013 Tamam mıyız? İhsan Başrol oyuncusu

2017 Martıların Efendisi Ateş Konuk oyuncu

2019 7. Koğuştaki Mucize Memo Başrol oyuncusu