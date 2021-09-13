Bige Daruga Çalışkan Kimdir? Bige Daruga Çalışkan kaç yaşında, nereli? Bige Daruga Çalışkan biyografisi!

1 Başka Güzel yarışmasının jüri üyelerinden biri Bige Daruga Çalışkan oldu. Son dönemde kayıp arama ve yemek programlarından sıkılan izleyicinin tercih etmesi için 1 Başka Güzelyarışması ekranlara gelecek.Hayatı merak edilen Bige Daruga Çalışkan Kimdir? Bige Daruga Çalışkan kaç yaşında, nereli? Bige Daruga Çalışkan mesleği nedir? Bige Daruga Çalışkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİGE DARUGA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Üç çocuk annesi ola Bige Dura Çalışkan lk olarak sektöre Erler filmin sahibi Türker İnanoğlu ile tanışarak girmiştir. Özel televizyonların ilk yıllarında televizyon sektöründe görev alan Bige Dura Çalışkan iş hayatında kadınların sesi olmaya devam etmektedir. Hem kariyer hemde çocuk yapabilen ünlü iş kadınlarından olan Bige Daruga Çalışkan uzun zamandır televizyondan ayrı olarak yöneticilik yapmaktaydı. Bige Daruga Çalışkan yıllar sonra Bir Başka Güzel yarışması ile ekranlara dönecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 Başka Güzel yarışmasının jüri üyelerinden biri Bige Daruga Çalışkan oldu. Son dönemde kayıp arama ve yemek programlarından sıkılan izleyicinin tercih etmesi için 1 Başka Güzelyarışması ekranlara gelecek. BBO Yapım 1 Başka Güzel yarışmasında iş hayatında çok tanınsa da televizyon sektöründe çok tanınmayan başarılı iş kadını Bige Daruga Çalışkan'ı da jüri üyesi olarak kadrosuna kattı.

1 Başka Güzel yarışmasını inceleyen ve konsept olarak tutacağına inan Bige Daruga Çalışkan son anda da olsa 1 Başka Güzelyarışmasında yer almayı kabul etti. Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş de yayınca olarak görev alan Bige Daruga Çalışkan iş dünyasında kadınların ne kadar başarılı olabileceğinin canlı bir ispatıdır.

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