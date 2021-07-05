BigBoosLayf ekibi Gaziantep Bilim Şenlikleri'ne katılıyor!

BigBoosLayf ekibi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, salgın esnasında oluşmuş eğitim açıklarının telafisi olarak gördüğü "Telafide Ben de Varım" etkinliğine destek verdi. Ferit "Wtcnn" Karakaya, Kemal Can "KendineMüzisyen" Parlak, Efe Uygaç, Mustafa Emre Yıldız ve Çağrı "Hype" Ergün 5 Temmuz günü Gaziantep Masal Park'a merak edilen soruları cevaplamak için geliyor. İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların eğitimlerinin hayat boyu sürdüğüne işaret ederek, salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarını telafi etmek amacıyla herkesi Gaziantep Bilim Şenlikleri'ne katılıma davet ediyor. "Telafide Ben de Varım" başlığı altında düzenlenen etkinlik Twitch dünyasının önde gelen yayıncılarını ağırlayacak.

BBL ekibinin katılım sağlayacağı etkinlik 5 Temmuz günü Gaziantep Masal Park'ta düzenlenecek. Twich'in önde gelen yayıncıları, Ferit "Wtcnn" Karakaya, Kemal Can "KendineMüzisyen" Parlak, Efe Uygaç, Mustafa Emre Yıldız ve Çağrı "Hype" Ergüneğlenceli deneyler ve merak edilen soruları cevaplamak için etkinlikte yer alacak.

Gaziantep Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenecek faaliyetlere buradan ulaşabilirsiniz.

"ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ BİTMEZ, EĞİTİMLERİ HAYAT BOYU SÜRER"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ziya Selçuk, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada şunları kaybetti:

"Çocukların eğitimi bitmez, eğitimleri hayat boyu sürer, yaz boyu, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir, bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. Vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor, tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler, yaz boyunca çocuklarımız boş durmasın, canları sıkılmasın. Eğitimlerine hep beraber katkı verelim ki Gaziantep yücelsin, bu ülke yücelsin. Katkı verelim ki hep beraber bu ülkenin dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim başarı hikayesini ortaya koymasına da beraber şahitlik edelim. İstiyorum ki bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin, eğitim, bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece biz daha büyük yollar alalım."