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Bigadiç'te ücretsiz süt dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bigadiç'te ücretsiz süt dağıtıldı

Bigadiç Belediyesi tarafından kurulan "Mobil Süt Çeşmesi"yle vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.

BİGADİÇ, BALIKESİR (İHA) - Bigadiç Belediyesi tarafından kurulan "Mobil Süt Çeşmesi"yle vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Süt İç Sağlıklı Kal" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, protokol üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gün boyunca devam eden etkinlikte vatandaşlar, ücretsiz sütlerden yararlandı. Başkan Avcu, burada yaptığı konuşmada, Bigadiç'in günlük 300 ton süt üretimi olduğunu söyledi.

Adapazarı'ndan İzmir'e kadar süt fabrikalarının buradan süt toplandığını belirten Avcu, şunları kaydetti: " Sağlıklı Bigadiç, Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Nesiller için her ay düzenli olarak yaptığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz "Süt İç Sağlıklı Kal" etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çeşmelerimizden yaklaşık 12 bin bardak sıcak sütü vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Cefakar pazarcı esnafımızı da gezerek soğuk kış günlerinde sıcacık sütümüz ile yanlarında olduk. Allah kabul etsin inşallah." dedi. - BALIKESİR

Bigadiç'te ücretsiz süt dağıtıldı

Bigadiç'te ücretsiz süt dağıtıldı

Bigadiç'te ücretsiz süt dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İsmail Avcu, Demokrasi, 15 Temmuz, Bigadiç, Yerel, Haberler

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