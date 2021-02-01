Bigadiç'te kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
01.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:16
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Balıkesir istikametine giden A.D. idaresindeki 16 EGV 88 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak