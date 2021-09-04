Bigadiç Belediyesinin 7. Sünnet Şöleni yapıldı

Bigadiç Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şölenini 7'ncisi gerçekleştirildi.

Bigadiç Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplu sünnet şölenini 7'ncisi gerçekleştirildi.

Hasan Pakdemir Parkı'nda düzenlenen 7. Sünnet Şöleni'nde 27 çocuğun sünnet töreni yapıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Geleceğimiz olan çocuklarımız için çok çalışıyoruz. Evlatlarımıza daha güzel bir Bigadiç bırakacağız. Onlar her şeyin en güzeline layık. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyor, ilçemizin kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur ise Bigadiç'in kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Çocuklarımızın hepsi birer prens gibi. İnşallah bundan sonra da büyüyecekler, okuyacaklar, bu vatana millete faydalı insanlar olacaklar. Onlar bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Çocuklarımızı, anne ve babalarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şölende, Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Balak, Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Angın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe ve protokol üyeleri tarafından sünnet çocuklarına birer çeyrek altın takılarak hediyeler verildi.

Sünnet şöleni, takı töreni, sünnet kınası, Halk Eğitim Merkezi ve Kayırlar Mahallesi Halk Oyunları gösterileri, sünnet eğlencesi ve müzik dinletisinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak