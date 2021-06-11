Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
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Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.B., M.T., A.G., B.Ö., O.Ö., U.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda yarım kilo metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ekiplerin düzenledikleri bir diğer ayrı operasyonda ise İstanbul'dan Biga'ya uyuşturucu madde getiren Ö.D., otogarda yakalandı. O.D.'nin üzerinde 7 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı
Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya

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