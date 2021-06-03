Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Biga'da Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Biga'da Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Fuarın açılışına, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Nail Can, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri hayata hazırlama çerçevesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerinden birinin TÜBİTAK fuarları olduğunu söyledi.

Fuarda 25 araştırma projesinde 75 öğrencinin görev aldığını belirten Can, "Kovid-19 salgınından kurtulmayı ümit ettiğimiz gelecek eğitim öğretim yılında da mümkün olduğunca çok bilimsel, sosyal, sportif faaliyetlerle olabildiğince fazla öğrencimizi geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. Proje yürütücüsü Harun Dokuyucu, Müdür Yardımcısı Müslüm Koltuk ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuar alanı gezildi.

Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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