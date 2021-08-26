Biga'da toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Biga Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Biga Devlet Hastanesinin bölgenin en güzel sağlık kurumları arasında yer aldığını söyledi.

Hastane bahçesine yapılacak ağız ve diş sağlığı merkezinin 20 ünitelik bir alanla bölgeye hizmet edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen yanına Biga Belediyesi tarafından yapılan Özel Biga Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Çocuk Gündüz Bakımevinde evlatlarımızın oynadığına eğitim aldığına hep beraber şahitlik edeceğiz. Biga'nın her alanındaki gelişimi en büyük keyfimiz. Küçük sanayi sitemizin inşaatına başlıyoruz. OSB'nin yan alanını büyütüyoruz. Birçok alanda istihdamı arttıracak adımlar atıyoruz. Biga Belediyesinin öncülüğünde Ada Park Projesi'ni çok büyük heyecanla bekliyoruz. 26 bin dönüm büyük bir alanda devasa bir parkın tesisin içinde olacağı şehrin merkezinde olacağı bir yer. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatına başlamıştık. Şu an yüzde 75'i bitmek üzere onu da inşallah gecikmeden bitirip Biga'mızın küçük bir sahili varmış gibi sürece devam edeceğiz."

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise çocuk gündüz bakım evinin 4 sınıftan oluştuğunu ve 80 öğrenci kapasiteli olduğunu kaydetti.

Törende Özel Biga Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Çocuk Gündüz Bakımevi ve Biga Güvercin Severler ve Yetiştiriciler Derneği'nin açılışı gerçekleştirilirken, Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası, Biga Belediyesi Toplu Konut Projesi, Şehitlik Sosyal Tesisi'nin temelleri atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya