Bifo Gürer Aykal'a Özel Konser Verdi

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Onursal Şefi Gürer Aykal ile birlikteliğinin 20. yılı için özel bir konser verdi.

Öncesinde gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali'yle bir söyleşi düzenlenen konser, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Geçen sezon dünyanın önemli müzik merkezlerinde Barenboim, Wilerstein, Petrenko, Krivine, Orozco-Estrada gibi önemli şeflerle konserler veren piyanist Denis Kozhukin, orkestraya Edvard Grieg'in Piyano Konçertosu'nu icra ederken solist olarak eşlik etti.

Konserde ayrıca orkestranın kurucu şefi olan Aykal'ın yönetiminde Mahir Cetiz'in "Nehirin Düşleri" adlı yapıtı seslendirildi.

Gustav Holst'un "Savaşı Getiren Mars", "Barışı Getiren Venüs", "Kanatlı Haberci Merkür", "Neşeyi Getiren Jüpiter", "Eski Çağları Getiren Satürn", "Büyücü Uranüs" ve "Gizemli Neptün" isimli altı bölümden oluşan "Gezegenler Orkestra Süiti" ise konserin ikinci yarısında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserin son kısmında BİFO'ya MAGMA Filarmoni Korosu eşlik ederken, Holst'un "Gezegenler Süiti" eşliğinde Houston Senfoni tarafından sipariş edilen, Duncan Copp'un yapımcılığını üstlendiği, "An HD Odyssey" video gösterimi de yapıldı.

BİFO'nun Onursal Şefi Gürer Aykal, orkestranın sürekli şefliği ve genel müzik yönetmenliğini 2008'in Eylül ayına kadar sürdürmüştü. Orkestraya, 2009'dan beri yeni sürekli şefi Sascha Goetzel yönetmenlik yapıyor.

Kaynak: AA