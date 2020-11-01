Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kaç yaşında, mesleği ne?

Gürcistan'da genel seçimi gayri resmi sonuçlara göre Gürcü Hayali partisi kazandı. Peki, Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kaç yaşında, mesleği ne?

Gürcistan'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre seçimi, Eski Başbakan ve milyarder iş insanı Bidzina İvanişvili'nin kurucusu ve başkanı olduğu Gürcü Hayali (GD) partisi kazandı. Gelişme sonrası Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kimdir? Bidzina İvanişvili kaç yaşında, mesleği ne, merak edildi.

BİDZİNA İVANİŞVİLİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Şubat 1956

Kaç yaşında: 64 yaşında

Nereli: Chorvila, Gürcistan

Net serveti: 4,8 milyar USD (2020)

Partisi: Gürcü Hayali

Bidzina İvanişvili, Gürcü siyasetçi ve iş adamı. 1 Ekim 2012'de yapılan parlamento seçimlerini kazanmasının akabinde. İvanişvili 25 Ekim 2012 tarihinde Gürcistan Başbakanı olarak göreve başlamıştır. 20 Kasım 2013 tarihinde kendi isteği ile başbakanlıktan istifa etmiştir.

Bidzina İvanişvili Mart 2012'de İvanişvili'nin 6.4 milyar dolar tahmini serveti ile Forbes Dergisinin yıllık listesinde dünyanın milyarderleri kategorisinde 153. sırada yer aldı. Bu onu Gürcistan'ın en zengin kişisi yapmaktadır.

HAYATI

Bidzina İvanişvili, Chorvila adlı Gürcü köyünde fakir bir ailenin beş çocuğundan en küçüğü olarak doğdu. Babası manganez fabrikasında çalışmıştır. Sachkhere'de liseden mezun oldu ve mühendislik ve ekonomi okumak için Tiflis Devlet Üniversitesi'ne gitti. 1982 yılında Demiryolu Mühendisliği Moskova Devlet Üniversitesinde ekonomi alanında doktorasını takip etmek için Moskova'ya gitti.

Bidzina İvanişvili beş çocuk babasıdır. Bidzina İvanişvili ünlü Japon mimar Shin Takamatsu'nun kendisi için tasarlamış olduğu ve başkent Tiflis'in en yüksek tepelerinden birinin üzerinde yer alan 50 milyon dolarlık olan evinde yaşamaktadır.

Bidzina İvanişvili Sovyet Rusya'nın son döneminde başlatılan özelleştirme politikaları sayesinde baş döndürücü bir hızla zenginleşmesini sağladı.

2002'de Fransa'ya göç eden İvanişvili'ye 2010 yılı Mart ayında Fransız vatandaşlığı verildi. Ekim 2011'de Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin itiraz etmesinden kısa bir süre sonra, "Gürcü Vatandaşlık Kanununun 32 nci maddesi uyarınca" kendisi Gürcü vatandaşlığından çıkarıldı.

2012 yılı Nisan ayında, Ekim 2012'deki parlamento seçimlerinde iktidardaki Birleşik Ulusal Hareketine meydan okuma niyeti ile Gürcü Rüyası-Demokratik Gürcistan partisini kurmuştur.

Gürcistan Başbakanı olabilmek için, Ekim 2012'de Fransız vatandaşlığından çıkıp, Gürcü vatandaşlığı geri verildi.