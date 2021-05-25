Biden ve Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü
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Biden ve Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü

Biden ve Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesi ve bölgeye yapılacak insani yardımları ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesi ve bölgeye yapılacak insani yardımları ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Sisi'ye İsrail ve Gazze'deki son çatışmaların bitirilmesi ve şiddetin yeniden çıkmamasını sağlamak için ABD ile yaptığı başarılı diplomasi ve iş birliği için teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

İki liderin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlanması ve Hamas yerine bölgedeki halkın yararına olacak şekilde Gazze'nin yeniden inşası konusunda görüş alışverişinde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Biden, Dışişleri Bakanı Antony Bilinken'dan bölgeye bu ihtiyaçlar için bir ziyaret gerçekleştirmesini istediğini söyledi." bilgisi paylaşıldı.

Hedasi Barajı meselesi de gündeme geldi

Biden'ın görüşmede Büyük Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın Nil Nehri sularına erişimi için endişelerini anladığını bildirdiği ve Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın meşru ihtiyaçları doğrultusunda bir diplomatik çözüm vurgusu yaptığı aktarıldı.

İki liderin Libya'da aralık ayında yapılması planlanan seçimlere desteğini de vurguladığının belirtildiği açıklamada, "İki lider, tüm yabancı askeri güçlerin Libya'dan çıkarılması gerektiğini vurguladı." bilgisi paylaşıldı.

Biden ve Sisi'nin, Irak hükümetinin "tam egemenlik ve bağımsızlık" konusundaki çabalarını desteklediklerini bir kez daha dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Başkan Biden, Mısır'daki insan hakları konusunda yapıcı bir diyaloğun önemine dikkat çekti. İki lider, güçlü ve etkin bir Mısır-ABD ilişkisine yönelik taahhütlerini bir kez daha yineledi." ifadesi yer aldı.

1 hafta içinde ikinci görüşme

Biden ve Sisi, 20 Mayıs Perşembe günü telefonda görüşmüş ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı. Aynı gün içinde Gazze'de ateşkes duyurulmuştu.

Bugünkü telefon görüşmesiyle Biden ve Sisi 1 hafta içindi ikinci kez telefonda görüşmüş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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