Biden ve Putin'in haziranda Cenevre'de yüz yüze görüşeceği iddia edildi
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Biden ve Putin'in haziranda Cenevre'de yüz yüze görüşeceği iddia edildi

Biden ve Putin'in haziranda Cenevre'de yüz yüze görüşeceği iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağına dair soru işaretleri devam ederken, ABD basınında görüşmeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde, Biden ve Putin'in haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştireceği iddia edildi.

İddialar, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından geldi. Beyaz Saray tarafından Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, "Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ise, 20 Mayıs'ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ilk kez ikili görüşme gerçekleştirmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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