Biden ve Macron'dan G7 görüşmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden ve Macron'dan G7 görüşmesi

Biden ve Macron'dan G7 görüşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi kapsamında Cornwall'da ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Kulübün bir parçası olan ve işbirliği yapmaya çok istekli bir ABD Başkanı olması harika" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesi kapsamında Cornwall'da ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Kulübün bir parçası olan ve işbirliği yapmaya çok istekli bir ABD Başkanı olması harika" dedi.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall'da G7 Zirvesi kapsamında için bir araya gelen liderler, ikili görüşmelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, muhabirlerin yönelttiği "ABD geri döndü mü?" sorusunu Macron'un yanıtlamasını istedi. Macron ise "Kesinlikle evet" yanıtını vererek, Biden'ın liderliğin ortaklık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Biden yönetiminde ABD'nin, özgür dünyanın işbirlikçi lideri olarak geri döndüğünü belirten Macron, "Kulübün bir parçası olan ve işbirliği yapmaya çok istekli bir ABD Başkanı olması harika" dedi.

Biden da ABD'nin NATO askeri ittifakının uyumu konusunda çok güçlü hissettiğini ve Avrupa Birliği'ne (AB) desteğini dile getirerek, "Daha önce de söyledim, ABD geri döndü. İşler ilerliyor ve ABD'de de dediğimiz gibi, aynı sayfadayız. AB'nin, Batı Avrupa'nın yalnızca ekonomik meselelerini ele alma becerisiyle değil, aynı zamanda NATO'nun omurgası olma ve desteğini sağlama konusuyla da çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. AB'nin inanılmaz derecede güçlü ve canlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız
Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
Bakan Soylu'dan dikkat çeken uyarı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Roland Garros Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden ve Macron'dan G7 görüşmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:37:15. #1.15#

title