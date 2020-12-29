Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı
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Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı

29.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 01:02
Biden, Trump yönetimini geçiş sürecinde kendisine ve ekibine engel olmakla suçladı

NEW ABD başkanlığına seçilen Biden, Trump yönetimini, kendisine ve ekibine geçiş sürecinde zorluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu.

NEW ABD başkanlığına seçilen Biden, Trump yönetimini, kendisine ve ekibine geçiş sürecinde zorluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu." dedi.

Biden, Delaware'de yaptığı açıklamada, özellikle Savunma Bakanlığının siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi.

Geçiş sürecinde Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu belirten Biden, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanların güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Biden, Çin hükümetini ticaret ve teknoloji, insan hakları ve diğer alanlardaki ihlallerinden sorumlu tutabilmek için de ABD'nin ortak ve müttefikleri ile koalisyon oluşturması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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