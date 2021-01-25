Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı
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Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı

25.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:26

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, transseksüellerin orduya alımını yasaklayan başkanlık kararnamesini geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Biden, eski yönetimin tartışmalı kararlarını geri çeviren kararlara imza atmaya devam ediyor.

Biden, bugün imzaladığı kararnameyle orduda görev almak için yeterli kalifiyede olan herkesin görev alması gerektiğini vurgulayarak, transseksüellere yönelik yasağı kaldırdığını belirtti.

Beyaz Saray'dan söz konusu karara ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Biden, cinsel kimliğin ordu hizmetine engel olmaması gerektiğine ve Amerika'nın gücünün çeşitlilikte olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD ORDUSUNDA TRANSSEKSÜEL KARARLARI

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016'da Pentagon'un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon'a 1 yıl süre tanımıştı.

Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu.

Trump, Mart 2018'de transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza atmıştı.

Donald Trump'ın bu konudaki kararnamesine 4 dava açılmış ve uygulama durdurulmuş ancak ABD Yüksek Mahkemesi, Ocak 2019'da bu kararı onaylamıştı.

Biden, Trump'ın orduya transseksüellerin alınmasını yasaklayan kararını kaldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları (1)
YÜRÜ BE: KIM TUTAR SENI BASGAN :D
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