Bıden İstedi, Nasa Ödünç Verdi: 3.9 Milyar Yıllık Ay Taşı Beyaz Saray'da

Donald Trump'ın Joe Biden'a görevi devretmesinin ardından Beyaz Saray'da değişiklikler sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olan Joe Biden, Trump'tan devraldığı Oval Ofis için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan özel bir istekte bulundu.

Joe Biden'ın isteği üzerine NASA, 332 gram ağırlığında Ay taşı ödünç verdi.

3.9 milyar yıllık olduğu belirtilen Ay Taşı Oval Ofis'teki kütüphanede saklanıyor.

APOLLO 17 EKİBİ GETİRDİ

Söz konusu taş, NASA'nın son Ay görevini yürüten Apollo 17 ekibi tarafından getirildi.

1972 yılındaki görev sırasında astronotlar Ronald Evans, Harrison Schmitt ve Eugene Cernan, Ay üzerinde yürüyen son insanlar olmuştu.

Ekip araştırmalar kapsamında Ay yüzeyinde 22 saat geçirmişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye