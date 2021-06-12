Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
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Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı

Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere'nin Cornwall kentinde devam eden G7 Zirvesi'nde liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in katıldığı yemekte bir araya geldi.

İngiltere'nin Cornwall kentinde devam eden G7 Zirvesi'nde liderler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in katıldığı yemekte bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, geceye dair resmi başkanlık hesabından yaptığı tek paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron için "Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız" dedi.

G7 Zirvesi'nin dün yapılan görüşmelerinden sonra, liderler, Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya geldi. Resepsiyon sırasında Kraliçe'nin merkezde bulunduğu 'aile fotoğrafı' çektiren liderler, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Biden resmi sosyal medya hesabından, Macron ile ikili görüşmelerine dair fotoğrafla birlikte "Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız" mesajını paylaştı. 


Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı
Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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