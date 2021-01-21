Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi

Joe Biden, dün yapılan törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Yapılan resmi konuşma ve açıklamaların yanı sıra müzikal performanslar da geceye damga vurdu. Katty Perry ve Jennifer Lopez gibi birçok ünlü ismin katıldığı etkinlikte Lady Gaga, kıyafetindeki altın renkli dev güvercin broşuyla barış mesajı verdi.

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden'ı, Beyaz Saray'da ünlüler karşıladı. Biden ve eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesinin ardından etkinlikler başladı. 90 dakikalık etkinliğin sunuculuğunu ünlü oyuncu Tom Hanks, Lincoln Anıtı'ndan yaptı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle büyük ölçüde sanal ortama taşınan etkinliğin şarkı seçimlerinde 'birlik ve yeni bir sayfa' temaları hakim oldu.

KATTY PERRY TARİH SAHNESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL ALDI

Biden'ı yalnız bırakmayan ünlüler arasında Katty Perry de vardı. Kutlama etkinliği için beyaz bir elbiseyle sahneye çıkan Perry'nin nişanlısı Orlando Bloom, yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Katty Perry'nin sahne fotoğrafını instagram hesabında paylaşan Bloom, nişanlısını gurur gözyaşları içinde izlediğini belirterek küçük kızının da bir gün annesinin tarihte aldığı bu rolü göreceğini belirtti.

JENNIFER LOPEZ'E RESMİ GÖREVLİ EŞLİK ETTİ

Jennifer Lopez, tercih ettiği beyaz kıyafetiyle takipçileri tarafından 'parlak ışık' olarak nitelendirildi. Kongre'nin batı cephesindeki podyumda sahne alacak olan Lopez'i alana resmi görevliler getirdi. Joe Biden ve Kamala Harris ile sıcak bir diyalog kuran Lopez, yemin töreni etkinliğine nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte katıldı.

LADY GAGA TARZINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Lady Gaga, diğer kadın yıldızların aksine tarzından ödün vermeyerek kırmızı ve siyah renklerdeki elbisesiyle geceye damga vurdu. Ayrıca Lady Gaga, kıyafetindeki altın renkli dev güvercin broşuyla barış mesajı verdi. Biden'a seçim sürecinde destek veren ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün akşam kutlama etkinliğinde ABD milli marşını seslendirdi.

BİDEN ÇİFTİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİNDE DUYGULANDI

Kutlama etkinliği kapsamında aralarında Jon Bon Jovi, John Legend, Demi Lovato ve Bruce Springsteen'in de bulunduğu çok sayıda ünlü sahne aldı. Gecenin kapanışını yapan Katy Perry, havai fişek gösterisinin gökyüzünü aydınlattığı esnada hit şarkısı 'Firework (Havai Fişek)' seslendirdi. Biden çiftinin havai fişek gösterisi sırasında duygulu anlar yaşadığı da kameralara yansıdı.