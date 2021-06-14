Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemler" vurgusu
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Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemler" vurgusu

Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin 'Rusya'nın saldırganlığı' ve 'Çin'in oluşturduğu stratejik problemler' vurgusu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri" ele aldıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri" ele aldıklarını vurguladı.

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemler" vurgusu - Haberler
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