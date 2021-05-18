Biden'dan Filistin kökenli vekile: "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan Filistin kökenli vekile: "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum"

Biden'dan Filistin kökenli vekile: 'Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin kökenli Müslüman Temsilciler Üyesi Rashida Tlaib'e kürsüden seslenerek, "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin kökenli Müslüman Temsilciler Üyesi Rashida Tlaib'e kürsüden seslenerek, "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret ederek, ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

Konuşma yaptığı salonda bulunan Michigan Vekili Tlaib'e sahneden selam veren Biden, "Rashida, senin zekana ve hırsına hayranım. Bu kadar çok insan için endişelenmene de hayranım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, son günlerde Filistin'de yaşananlara işaret ederek, "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum." dedi.

Beyaz Saray ve Biden, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakkı olarak nitelendirerek, İsrail'e destek çıkıyor.

Tlaib, Biden'ın İsrail politikasını en sert dille eleştiren Demokrat isimlerin başında geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Ben Affleck Cemal Hünal Feyza Aktan
Spor Mesut Özil Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden'dan Filistin kökenli vekile: "Batı Şeria'daki büyük annen ve ailenin iyi olması için dua ediyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:28:27. #1.15#

title