Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti
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Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti

19.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:13

Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bence bir katil" diyerek iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden olan ABD Başkanı Joe Biden, imza attığı gafla gündeme geldi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, bir ara yardımcısı Kamala Harris'i ABD Başkanı olarak andı. Biden'ın daha önce de aralıklarla bu tarz gaflar yapması nedeniyle sosyal medyada gündem oluyordu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Pentagon Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum" diye kekeleyen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de başka bir gafa imza attı.

HARRİS'İ, BAŞKAN İLAN ETTİ

Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unuttu. Amerika'nın başkanının, yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

GÜNDEM OLDU

Kısa bir duraksamadan sonra sözlerine devam eden Biden'ın o konuşması, sosyal medya platformlarında viral oldu.

RUSYA İLE "KATİL" POLEMİĞİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükselmişti. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Putin'den cevap gecikmemişti. Putin, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. ABD'deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur" demişti. Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la "Cuma veya Pazartesi günü" görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise bugün yaptığı açıklamada, "Biden, Putin'e 'katil' dediği için pişman değil. Rusya ile verimli ilişkilerimize devam etme konusunda umutluyuz. ABD Büyükelçisi Moskova'da kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti
Haber Yorumları (5)
CEREN: Adam bunak daha ne beklenebilirki
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KESER SAP: Su adami baskan seçtiler iste
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ÖRK: ÖLÜME RAMAK KALA :d
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