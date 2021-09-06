BİÇAY Katı Atık Bertaraf Tesisi Toplantısı
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BİÇAY Katı Atık Bertaraf Tesisi Toplantısı

BİÇAY Katı Atık Bertaraf Tesisi Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Biga, Çan, Yenice, Karabiga, Kalkım, Gümüşçay ve Terzialan Belediyeleri ile oluşan Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katık Atık Yönetim Birliği (BİÇAY) toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Biga, Çan, Yenice, Karabiga, Kalkım, Gümüşçay ve Terzialan Belediyeleri ile oluşan Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katık Atık Yönetim Birliği (BİÇAY) toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

BİÇAY Toplantısına; Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Yenice belediye Başkanı Veysel Acar, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Özel İdare Mali Hizmetler Müdürü Soner Ateşli ve Birlik Müdürü Sümeyra Arslan katıldı.

Toplantıda, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Biga, Çan, Yenice, Karabiga, Kalkım, Gümüşçay ve Terzialan Belediyeleri ile oluşan Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katık Atık Yönetim Birliği'nin Katı Atık Bertaraf Tesisinde bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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BİÇAY Katı Atık Bertaraf Tesisi Toplantısı - Haberler
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