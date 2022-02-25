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Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Demirören Haber Ajansı, Tolga Tahçı - Güncel
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Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

İZMİR'in Menemen ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte belediye binasına ellerinle bıçaklarla zorla girmek isteyince polis tarafından bacağından vurulan Ramazan E. (47), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte belediye binasına ellerinle bıçaklarla zorla girmek isteyince polis tarafından bacağından vurulan Ramazan E. (47), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Başta cinayet olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ramazan E.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı zaman zaman belediyeye gelip, "Yolsuzum. Çocuklarıma ve bana para verin' ve 'İş verin' diyerek isteklerde bulunduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. Demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E. ile yanındaki D.E. ve H.E., kendilerini uyaran polisler ile güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Uyarılara aldırış etmeyince biber gazı sıkılan Ramazan E., bıçakla saldırmaya devam edince polis tarafından bacağından vuruldu. Ramazan E., çağrılan ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan E.'nin yanındaki 2 kişi gözaltına alınırken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Ramazan E.'yi de gözaltına aldı.

BELEDİYEDE ÇALIŞIRKEN SUÇ İŞLEYİP CEZAEVİNE GİRMİŞ

Önceki yıllarda Menemen Belediyesi'ne ait şantiyede bekçi olarak çalışan ve 20 Ekim 2012 tarihinde çıkan bir kavgada Taner Y.'nin av tüfeğiyle öldürülmesi olayının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kaydı olan Ramazan E.'nin cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman belediye gelip, 'Yolsuzum. Çocuklarıma ve bana para verin', 'İş verin' gibi isteklerde bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Menemen Belediyesi, Menemen, Cinayet, Polis, Güncel, Haberler

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