Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte belediye binasına ellerinle bıçaklarla zorla girmek isteyince polis tarafından bacağından vurulan Ramazan E. (47), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Başta cinayet olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ramazan E.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı zaman zaman belediyeye gelip, "Yolsuzum. Çocuklarıma ve bana para verin' ve 'İş verin' diyerek isteklerde bulunduğu bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. Demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E. ile yanındaki D.E. ve H.E., kendilerini uyaran polisler ile güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Uyarılara aldırış etmeyince biber gazı sıkılan Ramazan E., bıçakla saldırmaya devam edince polis tarafından bacağından vuruldu. Ramazan E., çağrılan ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan E.'nin yanındaki 2 kişi gözaltına alınırken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Ramazan E.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.