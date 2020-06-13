Bıçaklı kavgada ölen Edanur'un eşi tutuklandı, eski eşi hastanede KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, eski eşi ile şimdiki eşi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Edanur Şahin'in (24) eşi Hüseyin Şahin (30), tedavisinin ardından tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, eski eşi ile şimdiki eşi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Edanur Şahin'in (24) eşi Hüseyin Şahin (30), tedavisinin ardından tutuklandı. Edanur Şahin'in kavgada yaralanan eski eşi Fırat Gültekin'in ise tedavisi sürüyor.

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde 7 Haziran günü meydana gelen olayda Eda Nur Şahin, 1 yaşındaki oğlunu alarak bir süre önce boşandığı 2 kızının babası Fırat Gültekin'in evine gitti. Edanur Şahin'in eşi Hüseyin Şahin de akşam saatlerinde Gültekin'in evine gitti ve 3'ü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Edanur Şahin aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. Hüseyin Şahin ve Fırat Gültekin ise ağır yaralandı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Hüseyin Şahin, tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şahin, emniyete götürüldü. Şahin, sorgusunda "Eşimi ben öldürmedim" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Şahin, tutuklandı.

Eda Nur Şahin'in eski eşi Fırat Gültekin'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA