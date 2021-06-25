Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladıİZMİR'in Buca ilçesinde, Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova (55), kızı E.A.'ya (29) dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmemesini söylemesi üzerine anne- kız arasında tartışma çıktı.

Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı

İZMİR'in Buca ilçesinde, Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova (55), kızı E.A.'ya (29) dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmemesini söylemesi üzerine anne- kız arasında tartışma çıktı. E.A., bıçaklayarak öldürdüğü annesi Aidorova'yı çuvala koyup, yaklaşık 3 gün boyunca balkonda sakladı. Çuvaldaki ceset kötü koku üzerine fark edilirken, E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 20618 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. ile dini nikahlı eşi Kazakistan uyruklu E.A.'nın yaşadığı eve akşam saatlerinde misafir geldi. Misafirliğe gelen kişiler evden kötü koku geldiğini fark edince durumu Ahmet D.'ye söyledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Ahmet D., evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Kapalı bir çuvalın yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında E.A.'nın annesi Gülistan Aidorova'yı kanlar içerisinde gördü. Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babasına haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP, ÇUVALA KOYMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri E.A., Ahmet D. ve babasının ifadesine başvurdu. Olayı itiraf eden E.A., yaklaşık 3 gün önce annesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. İddiaya göre, annesi Gülistan Aidorova'nın dini nikahlı eşi Ahmet D. ile evlenmesini istemediği için aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine annesini defalarca bıçakladıktan sonra, çuvalın içine koyup balkonda sakladığını söylediği öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ANNEM UYUYOR'

Öte yandan, Gülistan Aidorova'nın 1 hafta önce Kazakistan'dan İzmir'e geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı günden sonra Ahmet D.'nin babasının Aidorova'yı ziyaret etmek istediği ancak E.A.'nın sürekli annesinin yorgun olduğunu ve bu yüzden uyduğunu söylediği öğrenildi. E.A.nın dini nikahlı eşi Ahmet D.'ye, işten eve geldiği zaman annesinin kaldığı odanın kapısının kilitli olduğu ve sürekli uyuduğunu söylediği de öğrenildi.

İHBAR EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Olayın duyulmasının ardından E.A., Ahmet D. ve babasına kendisinin ihbar edilmemesini istedi. 3 çocuk annesi E.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. E.A.'nın olayda kullandığı bıçağı çöpe attığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup, 3 gün balkonda sakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 04:45:36. #1.14#

title