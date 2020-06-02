Bıçaklanan genç yaralı halde fırından yardım istedi
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Bıçaklanan genç yaralı halde fırından yardım istedi

Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, yaralı halde gittiği fırından yardım istedi.

Bıçaklanan genç yaralı halde fırından yardım istedi
02.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:33

Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, yaralı halde gittiği fırından yardım istedi. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta tartıştığı bir arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklanan İbrahim K. (23), yakındaki bir fırına girerek arkadaşını telefonla aramak istedi. İbrahim K.'nın bacağından bıçaklandığını gören fırın işletmecisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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