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Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı

Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Onur Kızıldağ ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen F. G. ve S.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatırken ağır yaralı şahıs ise ambulans ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Kızıldağ hayatını kaybederken, şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Bıçakla yaralanan şahıs kurtarılamadı

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