Bıçakcılar Kuzey Amerika'ya Açılıyor

İmzalanan anlaşma ile Bıçakcılar Surgiline® Serisi ameliyat masalarının Kuzey Amerika'daki satışı Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayacak.

Kalorama'ya göre dünyanın en büyük pazarı olan ABD tıbbi cihaz pazarı 180 milyar USD değerinde. Bıçakçılar, küreselleşme yolunda attığı bu önemli adım ile tıbbi cihaz ve ekipmanlarda dünyanın en büyük pazarına açılmış oluyor. Surgiline® Serisi'nin dayanıklılık, sağlamlık ve esnekliği ABD pazarı için ilk aşamada önemli bir katma değer sağlarken, HNT Medical ve Bıçakcılar'ın ortak çabası ile eklenecek yeni çözümler sayesinde yaratılan değer her geçen gün artarak devam edecek.

HNT Medical'in 1997'de kurulan FDA tescilli üretim tesisleri, kalite regülasyonlarına (QSR) tam uyumlu ve ürün kalite standartları UL sertifikasına sahip. Hekimlere özel çözümler konusunda uzmanlaşan HNT Medical'in ürünleri arasında, ameliyat masaları, diyaliz ve kan alma koltukları, ENT koltukları, dermatoloji, jinekoloji ve podiatri koltukları yer alıyor.

Bir süredir en iyisini aradıklarını belirten HNT Medical CEO'su Jonathan Powell, "Ameliyat masası portföyümüzü genişletmek için Surgiline® Serisi'ni bulduğumuz zaman amacımıza ulaşmış olduk. Hekimlerimize güvenli ve konforlu ameliyat masaları temin edebilmek için aradığımız sağlamlık, rahatlık ve esnekliği Surgiline® Serisi'nde bulduk" dedi.

Bıçakcılar CEO'su Souheil ElHakim ortaklık ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti; "2020 stratejimizin önemli hedeflerinden biri olan küreselleşmek, ABD pazarına attığımız adımla daha da hızlanacaktır ve bunun için de çok heyecanlı ve gururluyuz. Ameliyat ekipmanları portföyümüzü geliştirirken gerçek bir dünya markası olmak için çok önemli bir başlangıç yaptık. HNT Medical ile ortaklığımız paha biçilemez. HNT Medical'in pazardaki gücü ve derin piyasa bilgisi sayesinde elbirliği ile geleceğe doğru büyümeye devam edeceğiz."

1959 yılından bu yana Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde tıbbi cihazlar alanında pazar lideri olan Bıçakcılar'ın, aralarında Avrupa'nın da yer aldığı uluslararası pazarlara açılması ve Türkiye pazarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip olmasının arkasında güçlü Ar-Ge yapısı, eşsiz teknik servisi ve yaygın satış ağı yer alıyor. Bıçakcılar'ın küreselleşme yolunda attığı adımlar aynı zamanda Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde gelişmesini de sağlayacak. Küresel bir marka haline gelmesi aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığını da dünyaya yansıtacak.