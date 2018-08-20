Bıçak Bileme Ustalarının "Kurban Bayramı" Mesaisi

Kırıkkale'de Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan talebi karşılayabilmek amacıyla bıçak bileme ustaları, vatandaşları mağdur etmemek için gece mesaisi yapıyor.

21 Ağustos Salı günü başlayıp 24 Ağustos Cuma günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bileyici ustalarına akın etmeye başladı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında çalışma saatlerini artıran bıçak bileme ustaları, gece mesaisi yaparak sabaha kadar çalışacaklarını söyledi. Cadde ve sokaklarda da kurdukları çarklarda bıçakları bileyerek, hem ekmek parası kazanmak için hem de vatandaşları mağdur etmemek amacıyla gece mesaisi yapıyor.

Bıçak bileme ustası Yemliha Deveci, "Kurbana hazırlığımızı yapıyoruz. Vatandaşlar getiriyor biz bileyliyoruz. Kurbanlarının rahat kesilmesi için. Günlük bin 500 2 bin bıçak yapıyoruz. Allah vatandaşa çok versin" dedi.

Sokakta bıçak bileyen Nusret Gürcan ise, "Şu anda vatandaşın bıçaklarını biliyoruz. Bayrama bir gün kaldı. Onların bıçaklarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Gece mesaisi yapacağız, sabaha kadar çalışmayı düşünüyoruz. Vatandaşlar kurban hazırlıklarını yapıyorlar. Bayrımın 1'inci gününde bayramdan sonra kurbanlarını kesecekler" diye konuştu.

Gece saatlerinde sıra bulduğunu ifade eden Ahmet Okumuş, "Kurban için bıçaklarımızı biletmeye geldik. Anca bu saatte sıra bulabildik. Bıçaklarımızı bilettik. Kurban kesmemiz için hazırlığımızı yaptık. Hayırlısıyla bayramda kurbanımızı keseceğiz" dedi. - KIRIKKALE