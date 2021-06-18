Bibliyografya ne demek? TDK bibliyografya nedir?

Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kelimelerden biridir. Daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız bibliyografya kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Bibliyografya ne demek? TDK bibliyografya nedir? Detaylar haberimizde!

Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kelimelerden biridir. Daha çok yazılı kaynaklarda rastladığımız bibliyografya kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Bibliyografya ne demek? TDK bibliyografya nedir? Detaylar haberimizde!

BİBLİYOGRAFYA NE DEMEK?

Bibliyografya kelimesini anlamı kısaca, bir konu hakkındaki yayınların tamamıdır. Bibliyografya kelimesinin iki anlamı bulunuyor. Bunlar;

- Birincisi, matbu veya yazma eserlerin listelerinin nasıl yapılacağından, nasıl tanımlanacağı ve sınıflandırılacağı, ayrıca bu işi yaparken uyulması gereken kurallardan bahseden bilimin adıdır.

- İkincisi; Belli bir konuda veya muhtelif konulardaki yayınların (kitap, broşür, makale vb.) listesi. Genellikle bu listede yazar (müellif) ile eserin; tercüme ise mütercimin adı, cilt ve baskı kaydı, basıldığı yer, yıl ve yayıncı ile sayfa adedi hakkında bilgi verilir.

Bibliyografyalar, genellikle anlattıkları eserlerin nerede bulunduklarını göstermezler. Bu özellikleriyle de kataloglardan ayrılırlar. Kısacası bibliyografya; Bilim, sanat gibi fikir ürünleri ve kayıtlarla ilgili yayınları bir düzen içerisinde toplayan listedir.

TDK BİBLİYOGRAFYA NEDİR?

Bibliyografyanın TDK' ya göre anlamı; kaynakçadır.