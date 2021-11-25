Son dönemlerde sokaklarda yaşanan gasp ve şiddet olayları vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar kendilerini güvende hissetmek için basit koruyucu ve önleyici yöntemleri araştırıyor. Biber gazı taşımak suç mu? Biber gazı yasal mı? Biber gazı nerede satılır? gibi konular en çok aratılan sorular oldu.

BİBER GAZI TAŞIMAK SUÇ MU?

Deriyi tahriş ederek göz, burun, ağız ve solunum yollarında yanmaya, acıya yol açan biber gazı yakın mesafeden maruz kalan kişiyi 30-45 dakika arasında etkisiz hale getirebiliyor. Türkiye'de satışı yasak olan biber gazı, av malzemeleri satan yerlerden ya a pasajlardan temin edilebiliyor. Ancak kanunlara göre biber gazı ile işlenmiş bir suç, silahla işlenmiş gibi sayılabiliyor.

kanunlarda net bir şekilde biber gazı ya da göz yaşartıcı sprey kullanımı ile ilgili yasak maddesi bulunmamaktadır. Bu nedenler biber gazı yasaktır ya da serbesttir denilemez. Burada biber gazının niçin ve nasıl kullanıldığı önemlidir.Biber gazı, kasten yaralama ve zarar vermeye yönelik kullanıldığında ve caydırıcı sınırı aştığında silah olarak değerlendirilmektedir.

Biber gazı kullanımıyla ilgili Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın açıklaması şu şekildedir: "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır."

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