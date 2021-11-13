Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT

İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik kazalarında cankurtaran emniyet kemerine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek için #BiHareketineBakarHayat kampanyası başlatıldı.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında Vali Vekili Ali Erdoğan da İlimiz Merkez Cizre yolu üzerinde bulunan Polis Trafik Denetleme ve Kontrol Noktasında emniyet kemeri denetimi yaptı, sürücülere kemer kullanmanın önemini hatırlattı, kurallara uyan tüm sürücülere teşekkür etti.

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