"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
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"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor

Bir dönemin sevilen dizisi "Bez Bebek"te "Yağmur" karakterine hayat veren Asena Keskinci, son haliyle herkesi şaşırttı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

20.09.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:57

"Bez Bebek" dizisiyle adını duyuran, "Aşk Tesadüfleri Sever" filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

Son olarak yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde "Yasemin" karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Reyhan Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi.

Oyunculuğa çok küçük yaşta adım atan Asena Keskinci, birçok reklam filmi ve dizi de rol aldı. 2007-2010 yılları arsında yayınlanan Bez Bebek dizisinde oynadığı Yağmur karakteri ile izleyici tarafından tanındı. Dizide; Evrim Akın, Tan Sağtürk, Oya Aydoğan, Sevinç Aktansel, Fatoş Kabasakal, Mehmet Usta ve Ege Tanman ile birlikte rol aldı.

Asena Keskinci, 2009 yılında Aslan Max tarafından, Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ve 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödüllerini aldı. 2018 yılında vizyona giren Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı sinema filminde, Sinan'ın kız kardeşi Yasemin karakterini canlandırdı.

2020 yılında Mehmet Tanrısever'in yazıp, yönettiği Keman Ağıtları adlı filmde; Tarık Tanrısever, Soydan Soydaş, Ayçin Tuyun, Barış Hayta, Arzu Budak, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor
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