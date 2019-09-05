Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas'ta konser verdi

05.09.2019 08:37

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Sivas'a gelen öğrenciler, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında binlerce kişiye konser verdi.



Beytüşşebap ilçe kaymakamı İsmail Pendik'in iki ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu gören Sivas valisi, 37 öğrenciyi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen konsere davet etti. Konser öncesinde ilk sahne alan Beytüşşebaplı öğrenciler, binlerce kişi karşısında türküler söyledi. Alkış yağmuruna tutulan çocuklar, ilk defa konser vermenin heyecanını yaşadı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Şırnaklı öğrencileri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti. 4 gündür Sivas'ta bir çok yeri gezen öğrenciler, son olarak binlerce Sivaslı vatandaşa konser verdi. Beytüşşebap Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güneş, Sivas'ta olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Güneş, "Beytüşşebap kaymakamımıza bizlere böyle bir imkan sundukları için minnet borçluyuz. Bizler hep birlikte koca Türkiye'yiz. 100 yıl önceki aynı ruhla Kürt Türk kardeşliği devam ediyor, devam edecektir. Beytüşşebap halkı adına bizleri bağrına basan Sivaslı kardeşlerimize canı gönülden selam ve sevgilerimi yolluyorum" dedi.



Renkli konserin ardından öğrenciler lunaparkta gece geç saatlere kadar eğlendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA