Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikle iftar yaptı
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Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikle iftar yaptı

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikle iftar yaptı Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağına tırmanıp burada vatan nöbeti tutan Mehmetçikle bir araya gelerek orucunu açtı.

20.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:01

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikle iftar yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağına tırmanıp burada vatan nöbeti tutan Mehmetçikle bir araya gelerek orucunu açtı.

Beytüşşebap'ta bulunan Kato Dağı Altındağ üs bölgesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçikler Ramazan ayında da unutulmadı. Kaymakam İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve esnaflardan oluşan bir heyet ile ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Altındağ üs bölgesine tırmanarak Mehmetçikle bir araya geldi. Huzur yürüyüşünün ardından dağa tırmanan heyet Kato Dağında bir askerin ezan okumasıyla iftarlarını yaptı.

"Beytüşşebap'ta huzur var"

Ziyarete ilişkin konuşan Kaymakam Pendik, 2-3 sene öncesine kadar maalesef terörle anılan ilçelerinin artık terörden temizlendiğini söyledi. Kaymakam Pendik, "Bugün Beytüşşebap'ta huzur var. Beytüşşebaplılar huzur içerisinde yaylalarında hayvanlarını otlatıyor ve huzur içerisinde bu doğal güzellikleri ile yaşıyorlar. Bunları bize yaşatan kahraman Mehmetçiklerimize moral motivasyon olması için Kato Dağı eteklerinde Altındağ üs bölgesinde 7 gün 24 saat nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bugün iftar açtık. Yürüyerek geldik, burada kime sorsanız 3 sene öncesine kadar değil yürüyerek gelmek araba ile gelmek bile zordu. Bugün yürüyerek hem doğanın o zevkini o güzelliğini çıkardık hem de Mehmetçiklerimiz ile beraber iftarımızı açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. Buradan bu güzel ortamı bize hediye eden, fedakarca çalışan Mehmetçiklerimize, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza, bekçilerimize teşekkür ediyorum. Geçmişte burada şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise Mehmetçiklerle iftar yaptıklarını söyledi. Aşan, "Bizim için çok anlamlı gece, Mehmeciğimizle beraber Kato eteklerindeki üst bölgede iftarımızı açtık. Bizler onların başarılı operasyonları sonucu evimizde rahat oturabiliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralına uyarak iftar açan kaymakam ve beraberindekiler uzun süre Mehmetçikle sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik, Kato Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikle iftar yaptı

Kaynak: İHA

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