Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor
Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı İlçede 3 gün önce başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü.
BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı
İlçede 3 gün önce başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor