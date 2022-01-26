Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor - Haberler
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Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı İlçede 3 gün önce başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı

İlçede 3 gün önce başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor

Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor

Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor

Beytüşşebap Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor

AA - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, Hisarcık, kar, Kültür Sanat, Haber

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