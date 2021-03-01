Beyşehir Kaymakamı Özdemir'den ziyaret
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Beyşehir Kaymakamı Özdemir'den ziyaret

01.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:20
Beyşehir Kaymakamı Özdemir'den ziyaret

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Özdemir ve Başkan Bayındır, beraberindeki Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

Misafirlerini makamında kabul eden Enstitü Müdürü Cihan Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir ve Bayındır, Enstitü Müdürlüğü'ne bir süre önce atandıktan sonra göreve başlayan Uzun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Beyşehir için erozyonla mücadelede yapılması gereken konularda kaymakamlık ve ilçe belediyesi ortaklığında yürütülecek işbirliği çalışmaları da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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