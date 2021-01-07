Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler kar yağışı bekliyor
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Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler kar yağışı bekliyor

07.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:52
Beyşehir Gölü'nü besleyen dereler kar yağışı bekliyor

Türkiye'nin en büyük tatlı gölü olan Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarından Kargılı Deresi, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.

Türkiye'nin en büyük tatlı gölü olan Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarından Kargılı Deresi, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.

Adaköy Mahallesi Ahmet Şanal, yaptığı açıklamada, etkili olan kuraklıktan mahalle sınırlarındaki Beyşehir Gölü'nün önemli su kaynaklarından Kargılı Deresi'nin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Derenin yıllarca su değirmeninin çarklarını döndüren bir akarsu konumunda olduğunu ifade eden Şanal, şunları kaydetti:

"Leylekler Tepesi olarak da bilinen vadinin içerisinden geçen Kargılı Deresi maalesef bu yıl yeterli yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Şu andaki görüntüsü çok üzücü. İnşallah yağmur ve kar yağar ve bu görüntü de ortadan kalkar. Şu anki tek dilek ve temennimiz budur. Toprağında çatlakların görüldüğü derenin sadece, değirmenin önündeki bölümünde su birikintisi var. Bu dere aynı zamanda Beyşehir Gölü'nün de en önemli su kaynaklarından biri. Dere kuruyunca DSİ'nin su değirmeni önüne yaptığı şelaleden de su akmaz oldu."

Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı da derenin kurumasının çok üzüntü verici olduğunu dile getirerek, "Ümit ediyoruz ki yağışlar artar ve burası da eski güzel günlerine döner. Burası Beyşehir'in doğal güzelliğini en güzel yansıtan mekanlarından birisiydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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