Beyşehir Gölü'nde yakaladığı balıklarla poz verip sosyal medyada paylaşınca ceza yedi
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Beyşehir Gölü'nde yakaladığı balıklarla poz verip sosyal medyada paylaşınca ceza yedi

Beyşehir Gölü'nde yakaladığı balıklarla poz verip sosyal medyada paylaşınca ceza yedi
06.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:51

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak dönemde Beyşehir Gölü'nde kaçak avlandığı belirlenen olta meraklısına ve bu kişiye tekne temin edene toplam 9 bin lira ceza yazıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak dönemde Beyşehir Gölü'nde kaçak avlandığı belirlenen olta meraklısına ve bu kişiye tekne temin edene toplam 9 bin lira ceza yazıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, olta meraklısı Y.E.Ç'nin Konya Amatör Oltacılar Platformu'nun sosyal medya hesabında, yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımının olduğunu belirledi.

Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasından yapılan bu paylaşım ve görsellerde, Y.E.Ç'nin devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen elinde gölden avladığı balıklarla birlikte tekne üzerinde poz verdiği tespit edildi.

Söz konusu olta avcısının, kendisine tekne temin eden F.G. ile yeniden avlanmak amacıyla göle gideceği bilgisini alan Su Ürünleri kontrol ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeye gitti.

Ekipler, Yeşildağ avlak sahasındaki 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak, araçtakilere kimlik kontrolü yaptı. Aracın içerisindeki Y.E.Ç'nin paylaşım yapan kişi olduğunu, F.G'nin de tekne temin eden kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık yakalamakta kullanılan kepçe ile arka koltuğunda olta buldu.

Araçtaki Y.E.Ç'nin, ekiplere, "biz terörist miyiz." diye tepki gösterdiği öğrenildi.

Ekipler, Y.E.Ç ve F.G'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve devam eden avlanma yasağına rağmen ticari tekneyi Beyşehir Gölü'nde amatör avcılık faaliyetinde kullandıkları gerekçesiyle toplam 9 bin lira cezai işlem uyguladı.

Her iki avcı hakkında ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere, toplamda 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Beyşehir Gölü'nde yakaladığı balıklarla poz verip sosyal medyada paylaşınca ceza yedi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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