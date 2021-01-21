Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
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Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu

21.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:21
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu

Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü, buz tuttuKONYA'da hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düşmesiyle Beyşehir Gölü'nün kıyı bölümü dondu.

Beyşehir Gölü, buz tuttu

KONYA'da hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düşmesiyle Beyşehir Gölü'nün kıyı bölümü dondu. Balıkçılar buz tabakası nedeniyle göle açılmakta güçlük çekerken, çevredekiler kuşlara aç kalmamaları ekmek attı. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometre yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nün yüzeyi  hava sıcaklığın eksi 10 derecenin altına düşmesiyle kısmen dondu. Göldeki kuşların buz kütlelerinin üzerinde güçlükle durduğu gözlendi. Çevredekiler kuşların aç kalmaması için ekmek fırlattı.  466 balıkçının geçim kapısı olan gölün buz tutması, ava çıkmak isteyen balıkçılara da zor anlar yaşadı. Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlayan gölün suyu, kuraklık nedeniyle yaklaşık 50 metre çekilmişti.

Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu
Son dakika! Beyşehir Gölü, buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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