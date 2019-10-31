Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

31.10.2019 15:42
Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Dursun Demirağ yönetimindeki 42 CEK 62 plakalı otomobil, Damlapınar-Sadıkhacı yolunda Eflatunpınar Hitit Havuzu yakınlarında, karşı yönden gelen Dursun Çiçek'in kullandığı 42 H 8718 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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