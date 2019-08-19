Beyşehir'de sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

19.08.2019 12:00

Beyşehir ilçesinde, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Kuz (21) idaresindeki 42 BVC 39 plakalı sebze yüklü kamyonet, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halindeyken Sarıköy Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki sulama kanalını da aşarak bir evin ekili bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Ömer Kocaman (17) ağır yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA