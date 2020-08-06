Beyşehir'de koronavirüs denetiminde kaymakam ve belediye başkanı da sahaya çıktı Beyşehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın tüm illere gönderdiği "koronavirüs denetimleri" konulu genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kaymakam ve belediye başkanı da sahaya çıktı.

Beyşehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın tüm illere gönderdiği "koronavirüs denetimleri" konulu genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kaymakam ve belediye başkanı da sahaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen denetimlere Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın yanısıra, kamu kurumlarının idarecileri de eşlik etti.

Yapılan denetimlerde ilçe merkezde bulunan market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla alınması gereken tedbirler doğrultusunda bilgiler verildi, salgına karşı alınması gereken önlem ve uyulması gerekli kurallara yönelik uyarılar yapıldı.

Kaymakam Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlere ilçe yöneticileri olarak kendilerinin de sahaya çıktığını belirterek, "Bugün ilçemizdeki en kapsamlı denetimi yürütüyoruz. Polis bölgemizde 4 ekip, jandarma sorumluluk alanımızda ise 2 ekiple birlikte tüm işyerlerini hem denetliyor, hem de bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA