Beyşehir'de Anaokulu Öğrencilerine Kütüphane Gezisi

Beyşehir ilçesinde öğrenim gören anaokulu öğrencileri için kütüphane gezisi düzenlendi.



Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 54. Kütüphane Haftası kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen gezi programına katıldı.



Beyşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle öğretmenleri nezaretinde kütüphaneye gelen minik öğrenciler, burada izledikleri çizgi film gösterisinin ardından düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.



Okul öncesi öğretmeni Esra Nur Yıldırım, düzenledikleri gezi programına verdiği destek ve katkıdan dolayı Beyşehir Belediyesine teşekkür ederken, Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin çok keyifli ve mutlu bir gün geçirdiğini söyledi.



Cumhuriyet Anaokulu olarak öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok çalışmaya imza attıklarını da dile getiren Yıldırım, "Çocuklarımızın kitap okumaya olan ilgilerini artırmak için bu tür etkinliklerin önemi çok büyük. O yüzden, çok yararlı bir gezi programı oldu. Öğrencilerimiz, kitap okumanın önemini kitap okuyarak anlıyorlar." diye konuştu.



Okul öncesi öğretmeni Kübra Koçak ise, erken yaşlarda çocuklara kitap okuma bilincinin kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, okulda da okuma odaları vasıtasıyla öğrencilerine bu alışkanlığı kazandırmak için velilerin de destek verdiği kitap okuma faaliyetleri düzenlediklerini kaydetti.